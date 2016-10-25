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«Барыс» подписал новый контракт с Рыспаевым

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

«Барыс» подписал с защитником Дамиром Рыспаевым односторонний контракт, по которому игрок может выступать в чемпионате Казахстана за фарм-клуб астанинцев «Номад», сообщает официальный сайт клуба. 

Вчера стало известно, что «Барыс» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Дамиром Рыспаевым. 

«Информация о контракте Дамира Рыспаева с хоккейным клубом «Барыс», распространенная в СМИ накануне, является неполной и не совсем точной. Как сообщалось ранее, из-за бессрочной дисквалификации на участие в играх КХЛ, на днях молодой защитник был отзаявлен из состава «Барыса» ввиду ограниченности мест в заявке. По этой же причине с Дамиром Рыспаевым был заключен новый контракт на других условиях. Вместо двустороннего КХЛ – односторонний казахстанский, который позволяет ему тренироваться и играть в составе команды «Номад», входящей в состав хоккейного клуба «Барыс»", - говорится в заявлении клуба. 

Защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Казахстана, в которых набрал 2 (1+1) очка и имеет 6 минут штрафа. 

Напомним, что Рыспаев получил бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию в Континентальной хоккейной лиге. Защитник устроил драку в матче с «Куньлунем». На третьей минуте поединка тафгай казахстанской команды набросился на форварда Томаша Марцинко. За словака попытались вступиться партнеры, но в итоге это привело лишь к массовой потасовке, после чего главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов принял решение увести команду с площадки. Матч в итоге был прерван, а Марцинко отправлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Всего в составе «Барыса» за два сезона Рыспаев провел 23 игры, набрав при этом 194 минуты штрафа и не отметившись результативными действиями. 

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