Радулов - третья звезда дня в НХЛ

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт организации.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов отыграл более 17 минут, нанес один бросок, который завершился голом, отдал две голевые передачи, совершил пять силовых приемов, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Первой звездой дня стал вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, отразивший 32 броска из 33. Второй звездой дня назван вратарь «Калгари» Брайан Эллиотт, который в матче против «Чикаго» (3:2 Б) отразил 31 бросок из 33.