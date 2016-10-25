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В 11-м туре «Спартак» показал лучший результат по скорости точных передач, «Краснодар» – по ТТД

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

По данным InStat, самой бьющей командой 11-го тура стали «Крылья Советов» – 18 (в створ – 7).

Наибольшее количество технико-тактических действий выполнили игроки «Краснодара» – 1159 (эффективность – 81%). «Быки» показали лучший результат по владению мячом – 66% и передачам – 743 (точность – 88%). По острым передачам лучшей стала «Томь» – 34 (41%), по передачам в штрафную площадь соперника – «Уфа» – 58 (52%). «Спартак» вновь стал первым по скорости точных передач – 16,8. Лучшим в единоборствах был «Зенит» – 182 (выигранные – 54%), а в верховых единоборствах – «Краснодар» – 51 (73%). В дриблинге же не было равных «Анжи» – 42 (удачные – 67%). Наибольшее количество подборов и перехватов совершили игроки «Ростова» – 157.

Феномен Траоре. Итоги 11-го тура премьер-лиги

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