Роман Бабаев: Назовите мне более успешного российского тренера за последние десять лет, чем Слуцкий

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о кредите доверия к тренеру армейцев Леониду Слуцкому.

- А назовите мне более успешного российского тренера за последние десять лет? Легче всего в такой ситуации найти крайнего. ЦСКА – это единое целое, одна семья. В данном случае вина лежит на всех. Другое дело, что человек, разбирающийся в футболе, видит, какие у нас сейчас кадровые проблемы и другие сложности… Мы все равно будем биться, стиснув зубы! Впадать в крайности, искать виноватого и публично наказывать – не наш метод, - цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Во время матча десятого тура с «Уфой», который армейцы выиграли на своем поле со счетом 1:0, на фанатской трибуне ЦСКА появился баннер-обращение к Слуцкому с перечеркнутым профилем тренера и призывом играть, выраженным в оскорбительной форме. Баннер c оскорблениями в адрес Леонида Слуцкого появился и на матче 11-го тура «Локомотив» - ЦСКА (1:0).