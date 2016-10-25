Игорь Албин: Если строители стадиона на Крестовском и «Зенит» выскажут пожелание, мы готовы провести пробный матч

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился мнением о возможном пробном матче на стадионе на Крестовском острове.

- Если коллектив строителей и футбольный клуб «Зенит» выскажет такое пожелание, мы готовы провести пробный футбольный матч на новом поле стадиона. Если губернатор - Георгий Сергеевич Полтавченко -такую инициативу поддержит, то мы готовы сыграть на строящемся объекте, - приводит слова Албина телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, 24 октября на стадионе было проведено полное выкатывание поля в чашу арены. Ранее поле полностью не перемещалось внутрь стадиона.

Арена строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Первый официальный матч на арене «Зенит» проведет весной 2017 года. Также стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.