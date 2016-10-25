Роман Бабаев: Решение по Еременко будет вынесено в первой половине ноября

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что решение по вопросу дисквалификации полузащитника Романа Еременко будет вынесено в ноябре.

- Могу сказать одно – решение по Еременко будет вынесено в первой половине ноября. Идет разбирательство. Мы свою позицию обозначили, - цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Еременко был отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА. Одной из причин дисквалификации футболиста называют употребление запрещенных препаратов, но официальной информации по этому поводу нет. Еще Еременко обвинялся в употреблении кокаина.



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