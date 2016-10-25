Защитник «Оренбурга» Малых: У «Зенита» был всего один момент - это заслуга нашей игры в обороне

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- Мы приехали сюда не отбиваться и не играть на ничью. Хотели победить, но немножко не получилось. В атаке были подходы к воротам, были подачи, но нам в очередной раз не хватило завершения. А так местами играли очень даже хорошо.

У «Зенита» есть футболисты мирового уровня - Жулиано вызывается в сборную Бразилии, Витцеля хотят купить «Милан» и «Ювентус». Мы это понимали. У «Зенита» был всего лишь один момент - это заслуга нашей игры в обороне, - приводит слова Малых официальный сайт «Оренбурга».

Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».

27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».