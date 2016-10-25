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Участие Жиркова и Кришито в матче с «Анжи» под вопросом

Источник:  BobSoccerКомментарии

Сегодня «Зенит» начинает подготовку к матчу 1/8 финала Кубка России с «Анжи».

Главный тренер Мирча Луческу проведет восстановительную тренировку: те, кто не играл против «Оренбурга», будут работать по обычной программе, выходившие на поле «Петровского» получат необходимые процедуры и потренируются в облегченном режиме.

Евгений Чернов вчера получил ушиб голеностопа и должен успеть восстановиться к матчу с «Анжи». Участие Юрия Жиркова и Доменико Кришито в матче с махачкалинским клубом под вопросом.

В Каспийск «Зенит» отправится завтра после утреннего занятия.  Встреча между «Анжи» и «Зенитом» намечена на 27 октября.


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