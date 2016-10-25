Андрей Червиченко: «Сатурн» и «Динамо» в Романцеве погасили бойца

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, смог ли бы Олег Романцев снова возглавить московский клуб.

- Давайте не будем трогать Олега Ивановича. Хороший, заслуженный человек. Много сделал для футбола, много выиграл. После такой перегрузки каждый имеет право на отдых. Ведет он себя абсолютно достойно. Я думаю, что его очень сильно подкосило то, что в «Сатурне» он проиграл четыре из пяти матчей и не добыл единственную бронзу для Московской области. Потом «Динамо» – все это убило в нем уверенность, самооценку. Мы же выходили на большинство матчей, а он говорил: «Порвем, порвем». Люди выходили и рвали, хотя мне казалось, что не должны. Но «Сатурн» и «Динамо» в Романцеве погасили бойца. В третий раз он не стал рисковать. У нас же народ от любви до ненависти переходит за полпрыжка. Думаю, если бы он сейчас пришел и проиграл три игры, его бы такими словами эпитетами наградили бы, что ему вообще ничего никогда не хотелось бы, - цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас «Спартак» возглавляет итальянец Массимо Каррера, ранее главным тренером был Дмитрий Аленичев. Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 годы. С красно-белыми он 8 раз выигрывал чемпионат России, один раз чемпионат СССР, три раза Кубок России.