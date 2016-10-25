Денис Попов: Баннеры против Слуцкого вывешивают неадекватные люди

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов высказался о появлении на трибунах фанатов красно-синих баннера, призывающего главного тренера команды Леонида Слуцкого к отставке.

«Люди неадекватные – что я могу еще сказать? Это даже не обсуждается, все равно как-то надо этику соблюдать. Здесь, как говорится, без слов, – сказал Попов в интервью «Евро-Футбол.ру». – Не надо никого увольнять – что там встряхивать? Я считаю, что в ЦСКА все нормально. Ну что, ну бывают такие ситуации, у каждой команды есть спады, серии неудач, и это нормально, тем более Слуцкий раньше из подобных ситуаций уже выходил.

Во-первых, если его убирать, надо найти ему как минимум равноценную замену. Во-вторых, что его убирать: он выиграет сейчас две игры, опять ЦСКА будет на первом месте, и все о предыдущих неудачах забудут, вот и все.

Человек тренирует и в целом добивается результата – смысл его убирать? Так можно после каждого матча убирать всех футболистов и тренеров: игру не выиграли – все, всех убрать, новых взять. Это бред. Если армейцы обыграют «Спартак», то все будут ходить и хлопать Слуцкому в ладоши, что он самый лучший».

Напомним, в 11-м туре ЦСКА проиграл «Локомотиву» (0:1) и теперь отстает на четыре очка от лидирующих «Спартака» и «Зенита».

Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 29 октября на «Открытие Арене». Начало – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча