Россиянка Виктория Машкова стала чемпионкой мира по каратэ

Российская спортсменка Виктория Машкова одержала победу на чемпионате мира по каратэдо сито-рю, который проходил в мексиканском городе Монтеррей с 17 по 23 октября.

- Блестящее выступление Виктории Машковой в очередной раз подтверждает высокий уровень и разностороннее развитие спорта в Подмосковье. Наши спортсмены заявляют о себе в разных дисциплинах и на самых престижных соревнованиях. Победить на чемпионате мира значит стать лучшим на планете. Это действительно достойный результат, и нам есть чем гордиться. Тем более выступление девушки в таком мужском виде спорта. Это показатель работы и спортсмена, и тренера. Поздравляю с победой и титулом, - рассказал телеканалу «360» министр физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

Машкова одержала победу в весовой категории до 50 килограмм. По результатам чемпионата мира подмосковная спортсменка стала мастером спорта международного класса.