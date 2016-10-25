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Эрхофф вернулся в Европу после 13 лет в НХЛ

Источник:  ХК «Кельн»Комментарии

Защитник Кристиан Эрхофф подписал контракт с «Кельном». 34-летний игрок обороны вернулся в немецкую лигу после 13 сезонов в НХЛ.

В сентябре Эрхофф помог сборной Германии пройти олимпийскую квалификацию, после чего в составе сборной Европы дошел до финала Кубка мира. 1 октября защитник подписал просмотровый контракт с «Бостоном», но через десять дней был освобожден из команды.

Напомним, прошлый сезон Эрхофф начинал в «Лос-Анджелесе» и в 40 матчах набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «–10» и 32 минутах штрафа.

27 февраля в результате обмена немец перешел в «Чикаго», где до конца регулярного чемпионата провел восемь матчей, сделал две голевые передачи, заработал показатель полезности «–1» и две минуты штрафа.

За 13 сезонов в НХЛ немец набрал 340 (74+266) очков в 789 матчах за «Сан-Хосе», «Ванкувер», «Баффало», «Питтсбург», «Лос-Анджелес» и «Чикаго».

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