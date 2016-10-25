На строящемся стадионе на Крестовском в ближайшее время пройдет тестовый матч

Александр Кержаков: Талисман ЧМ-2018? Удивило, что не было медведя, Россия у всего мира ассоциируется с ним

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о выборе волка в качестве талисмана чемпионата мира по футболу-2018.