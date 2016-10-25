На строящемся стадионе на Крестовском в ближайшее время пройдет тестовый матч
На поле стадиона на Крестовском острове в ближайшие дни пройдет первый футбольный матч, сообщает «Фонтанка».
Как стало известно изданию, матч пройдет между командами «Метростроя» (генподрядчик строительства стадиона, - Прим. ред.) и представителей строительного блока.
Напомним, 24 октября на стадионе было проведено полное выкатывание поля в чашу арены. Ранее поле полностью не перемещалось внутрь стадиона.
Арена строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Первый официальный матч на арене «Зенит» проведет весной 2017 года. Также стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.