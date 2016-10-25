Гаджи Гаджиев: Черчесов планирует вызвать в сборную России защитника «Амкара» Джикию

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, что защитник пермского клуба Георгий Джикия находится в расширенном списке сборной России.

- По-видимому, Джикией интересуется и сборная Грузии. При этом у меня был разговор с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Он говорил, что Джикия в расширенном списке кандидатов на один из сборов в следующем году, он планирует вызвать Джикию. Будут ли вызваны другие игроки «Амкара», я не знаю. Мы общались только по поводу Джикии, - сказал Гаджиев в интервью «Р-Спорт».

В текущем сезоне защитник сыграл в чемпионате России 11 матчей за «Амкар». Ранее 22-летний защитник выступал за дзержинский «Химик», нальчикский «Спартак» и московский «Локомотив-2».