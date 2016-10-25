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Сергей Шубенков о Степановых: Пойду тоже допинга поем, а то ведь так и сижу без соревнований

Источник:  InstagramКомментарии

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал новость о том, что информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы получили от МОК финансовый грант и должность в комитете.

На встрече с президентом МОК Томасом Бахом было принято решение назначить бывшего сотрудника РУСАДА Виталия Степанова консультантом МОК по допинговым делам и защите чистых спортсменов. Его жена, российская легкоатлетка Юлия Степанова, получила грант от МОК.  

«Пойду тоже допинга поем, а то ведь так и сижу без соревнований», – написал Шубенков в твиттере. 

Напомним, Юлия Степанова и ее муж Виталий Степанов выступили главными информаторами WADA и немецкого телеканала ARD, который выпустил нашумевшую серию фильмов о допинговой системе в российской легкой атлетике. Результатом расследования стала приостановка членства ВФЛА в IAAF. Таким образом, российские легкоатлеты не получили допуск на Олимпиаду-2016. 

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