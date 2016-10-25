Дмитрий Ефремов: «Оренбург» упустил очки в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:1) на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Считаю, что мы упустили очки. Во втором тайме могли дожимать моменты, выжимать больше из полумоментов. «Зенит» в очередной раз доказал, что является классной командой, которая использует любые шансы», – сказал Ефремов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, единственный гол в матче на 17-й минуте забил полузащитник Роберт Мак.

«Оренбург» остался на 15-м месте с семью очками. В следующем туре 27 октября дебютант премьер-лиги сыграет в гостях с «Краснодаром».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча