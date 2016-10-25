Дмитрий Ефремов: «Оренбург» упустил очки в матче с «Зенитом»
Полузащитник «Оренбурга»
Дмитрий Ефремов подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:1) на
стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
«Считаю, что мы упустили очки. Во втором тайме могли дожимать моменты, выжимать больше из полумоментов. «Зенит» в очередной раз доказал, что является классной командой, которая использует любые шансы», – сказал Ефремов в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, единственный гол в матче на 17-й минуте забил полузащитник Роберт Мак.
«Оренбург» остался на 15-м месте с семью очками. В следующем туре 27 октября дебютант премьер-лиги сыграет в гостях с «Краснодаром».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Мак 17 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин (Ефремов, 65)
Предупреждения:
Хави Гарсия, 68; Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция