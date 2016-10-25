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Черчесов объявит состав сборной на матчи с Катаром и Румынией 1 ноября

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что объявит состав на контрольные матчи с Катаром и Румынией 1 ноября.

- Я не большой любитель объявлять расширенный список, потому что из него нужно потом людей вычеркивать. С одной стороны, это моя работа - оценивать и принимать решение. С другой, для кого-то это может стать в какой-то степени психологическим надломом. Поэтому спасибо клубам, которые пошли навстречу. И мы не за две недели, как положено по правилам, объявляем состав, а после предпоследнего тура. В прошлый раз у нас много травмированных было. Мы заранее объявляем, а потом кого-то добавляем, кого-то убираем. Опять же, для нас важно, чтобы в сборную футболисты приезжали с хорошим настроением. Хотя это нормально в профессиональном футболе, но наша задача минимизировать вот такие нюансы, чтобы все себя чувствовали самодостаточными. И состав мы объявим 1 ноября. За неделю до сбора, - цитирует Черчесова «Российская газета»

Напомним, что матч с Катаром состоится 10 ноября в Дохе, с Румынией – 15 ноября в Грозном. 

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