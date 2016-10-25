Илья Казаков: Нынешний ЦСКА похож на поздний «Спартак» Романцева. Схожесть в ощущении приближающегося конца империи

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал результат матча 11-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА.

- «Локо» два раза ударил в створ и все равно выиграл. И даже не потому, что он был лучше в этом матче, – потому что ЦСКА был хуже. В матче, справедливо преподносившемся как центральный в туре, команды совокупно наиграли всего на один голевой момент. Создал его футболист, только что вышедший на замену и ничем больше после забитого мяча не отметившийся. Дерби получилось тоскливым.

За неделю до дерби со «Спартаком» ЦСКА предстал командой, на которую неинтересно смотреть и скучно пытаться анализировать. Все мысли о происходящем у армейцев сводятся к следующему: без Еременко и Дзагоева ЦСКА некем играть; Траоре – не ошибка в селекции, а разочарование; почти все игроки выглядят очень уставшими, в первую очередь физически.

Этот ЦСКА очень похож на поздний «Спартак» Романцева. Он, безусловно, крепче: даже забивая в среднем гол за игру, армейцы идут в лидерах, не позволяя себе опуститься нише определенного уровня. Схожесть в ином – в ощущении приближающегося конца империи, ощущении, что многолетний тренер, выжав из команды максимум, уже давно творит чудеса, работая с игроками, которые по совершенно разным причинам уже не могут соответствовать его уровню или уровню выдвигаемых им задач.

Альтернативы Слуцкому ЦСКА сейчас не найти. А Слуцкому не найти альтернативы имеющимся игрокам. Заколдованный круг, из которого пока нет выхода, - цитирует Казакова еженедельник «Футбол».

Напомним, что матч «Локомотив» - ЦСКА завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победу железнодорожникам на 65-й минуте встречи принес точный удар бразильского нападающего Майкона. После этой победы подопечные Юрия Семина набрали 12 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. Московские армейцы остались на третьем месте, имея в своем активе 21 очко.