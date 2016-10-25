Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Казаков: Нынешний ЦСКА похож на поздний «Спартак» Романцева. Схожесть в ощущении приближающегося конца империи

Источник:  Еженедельник «Футбол»Комментарии

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал результат матча 11-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА.

- «Локо» два раза ударил в створ и все равно выиграл. И даже не потому, что он был лучше в этом матче, – потому что ЦСКА был хуже. В матче, справедливо преподносившемся как центральный в туре, команды совокупно наиграли всего на один голевой момент. Создал его футболист, только что вышедший на замену и ничем больше после забитого мяча не отметившийся. Дерби получилось тоскливым.  

За неделю до дерби со «Спартаком» ЦСКА предстал командой, на которую неинтересно смотреть и скучно пытаться анализировать. Все мысли о происходящем у армейцев сводятся к следующему: без Еременко и Дзагоева ЦСКА некем играть; Траоре – не ошибка в селекции, а разочарование; почти все игроки выглядят очень уставшими, в первую очередь физически. 

Этот ЦСКА очень похож на поздний «Спартак» Романцева. Он, безусловно, крепче: даже забивая в среднем гол за игру, армейцы идут в лидерах, не позволяя себе опуститься нише определенного уровня. Схожесть в ином – в ощущении приближающегося конца империи, ощущении, что многолетний тренер, выжав из команды максимум, уже давно творит чудеса, работая с игроками, которые по совершенно разным причинам уже не могут соответствовать его уровню или уровню выдвигаемых им задач.

Альтернативы Слуцкому ЦСКА сейчас не найти. А Слуцкому не найти альтернативы имеющимся игрокам. Заколдованный круг, из которого пока нет выхода, - цитирует Казакова еженедельник «Футбол».

Напомним, что матч «Локомотив» - ЦСКА завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победу железнодорожникам на 65-й минуте встречи принес точный удар бразильского нападающего Майкона. После этой победы подопечные Юрия Семина набрали 12 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. Московские армейцы остались на третьем месте, имея в своем активе 21 очко.    

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Глушаков, Промес и Зе Луиш продолжают тренироваться по индивидуальной программеФутболисты «Спартака» продолжают готовиться к матчу 12-го тура РФПЛ с ЦСКА.Слуцкому пора прощаться с ЦСКА. Колонка Михаила БорзыкинаСлуцкому пора прощаться с ЦСКА. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» – о настоящем и будущем главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.Дмитрий Ефремов: «Оренбург» упустил очки в матче с «Зенитом»Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:1) на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.Гаджи Гаджиев: Черчесов планирует вызвать в сборную России защитника «Амкара» ДжикиюГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, что защитник пермского клуба находится в расширенном списке сборной России.Денис Попов: Баннеры против Слуцкого вывешивают неадекватные людиБывший форвард ЦСКА Денис Попов высказался о появлении на трибунах фанатов красно-синих баннера, призывающего главного тренера команды Леонида Слуцкого к отставке.Андрей Червиченко: «Сатурн» и «Динамо» в Романцеве погасили бойцаБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, смог ли бы Олег Романцев снова возглавить московский клуб.«Спартак» фаворит в матче с ЦСКА». Бубнов в эфире программы «100% футбола»«Спартак» фаворит в матче с ЦСКА». Бубнов в эфире программы «100% футбола»Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире программы «100% футбола» на радио «Спорт FM» обсудил последние события российской премьер-лиги.Защитник «Оренбурга» Малых: У «Зенита» был всего один момент - это заслуга нашей игры в оборонеЗащитник «Оренбурга» Андрей Малых поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).Роман Бабаев: Решение по Еременко будет вынесено в первой половине ноябряГенеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что решение по вопросу дисквалификации полузащитника Романа Еременко будет вынесено в ноябре.Игорь Албин: Если строители стадиона на Крестовском и «Зенит» выскажут пожелание, мы готовы провести пробный матчВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился мнением о возможном пробном матче на стадионе на Крестовском острове.В 11-м туре «Спартак» показал лучший результат по скорости точных передач, «Краснодар» – по ТТДПо данным InStat, самой бьющей командой 11-го тура стали «Крылья Советов» – 18 (в створ – 7).Феномен Траоре. Итоги 11-го тура премьер-лигиФеномен Траоре. Итоги 11-го тура премьер-лиги«Советский спорт» подводит статистические итоги 11-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.Кто был круче: Майкон, Мак или Мельгарехо? Выбери лучший гол 11-го тура РФПЛКто был круче: Майкон, Мак или Мельгарехо? Выбери лучший гол 11-го тура РФПЛ«Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол 11-го тура чемпионата России по футболу.«Зенит» и «Спартак» отличаются дисциплиной». Включение Геннадия Орлова«Зенит» и «Спартак» отличаются дисциплиной». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов объясняет сложность победы «Зенита» над «Оренбургом» и приводит в пример действия Мака с Майконом.Игорь Шалимов: Могу ли что-то уже назвать в «Краснодаре» своей заслугой? НетГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, что за месяц успел сделать в клубе.Вячеслав Чанов: Акинфеев справится с критикой, у него еще все впередиБывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что вратарь армейского клуба и сборной России Игорь Акинфеев справится с обрушившейся на него критикой, многие из его достижений еще впереди.Дмитрий Булыкин: Миранчук в матче «Локомотив» - ЦСКА выглядел лучше ГоловинаБывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук выглядел лучше армейца Александра Головина в матче между этими командами в 11-м туре чемпионата России.Сергей Хусаинов: Судьи тормозят «Спартак», чтобы клубы-гиганты догналиСергей Хусаинов: Судьи тормозят «Спартак», чтобы клубы-гиганты догналиЭкс-арбитр ФИФА и бывший глава судейского корпуса Сергей Хусаинов рассказал «Советскому спорту» об основных проблемах его нынешних коллег.Президент «Оренбурга»: Прудников не играл с «Зенитом» из-за небольшой травмыНападающий «Оренбурга» Александр Прудников остался вне заявки на матч чемпионата России с «Зенитом» из-за небольшой травмы. Об этом «Р-Спорт» сообщил президент «Оренбурга» Василий Столыпин.Президент «Оренбурга»: Одна ошибка стоила команде пораженияПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин считает, что единственная ошибка стоила его клубу поражения в матче 11-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Илья Казаков
Илья Казаковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение