В Москве проходит образовательный антидопинговый семинар
В Москве проходит образовательный антидопинговый семинар.
Независимая общественная антидопинговая комиссия под руководством Виталия Смирнова начала цикл образовательных программ, направленных на предотвращение употребления допинга.
В первом семинаре, который проходит сегодня и который проводят эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) Питер Николсон и Иева Лукосьют-Станикуниене, принимают участие более 75 руководителей спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг России.
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