В Москве проходит образовательный антидопинговый семинар.

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Виталий Смирнов: Я сторонник того, чтобы ввести уголовное наказание за распространение допинга Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что поддерживает ужесточение наказания за распространение допинга.

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Виталий Смирнов: Кибератаки подрывают наши усилия по нормализации отношений с WADA Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов выступил с заявлением в связи с кибератаками на базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В WADA считают, что хакеры, атаковавшие базу данных, связаны с российской исполнительной властью Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов рассказал кого WADA подозревает в кибератаках.

Виталий Смирнов: Мы заморозили общение с Мутко Председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов – о допинге в России, требованиях МОК и возрождении РУСАДА.

Виталий Смирнов: Я знаю о хакерских атаках сайта ВАДА, но это не в нашей компетенции В четверг проходит пресс-конференция председателя Независимой общественной антидопинговой комиссии почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова, которая посвящена итогам заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии.

Виталий Смирнов: Должны быть наказаны только спортсмены, пойманные на допинге, а не чистые В четверг проходит пресс-конференция председателя Независимой общественной антидопинговой комиссии почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова, которая посвящена итогам заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии.

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Виталий Смирнов о допинге в России: Ситуация, в которой мы оказались, назревала В четверг проходит пресс-конференция председателя Независимой общественной антидопинговой комиссии почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова, которая посвящена итогам заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии.

Александр Жуков: Не сомневаюсь, что атака на наш спорт будет продолжаться Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что независимая антидопинговая комиссия во главе с Виталием Смирновым поможет восстановить антидопинговую систему России.

Норвежец Хайберг приглашен в независимую комиссию ОКР Член Международного олимпийского комитета норвежец Герхард Хайберг получил приглашение войти в независимую комиссию Олимпийского комитета России по антидопинговым разбирательствам. Об этом сообщил глава комиссии Виталий Смирнов.

Бах и Смирнов проведут встречу после открытия ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро Почетный член Международного олимпийского комитета, глава комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по антидопинговым разбирательствам Виталий Смирнов сообщил, что планирует провести встречу с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Виталий Смирнов: Реорганизация WADA может быть ограничена рамками будущего года Почетный член Международного олимпийского комитета, глава комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по антидопинговым разбирательствам Виталий Смирнов сообщил, что реорганизация Всемирного антидопингового агентства (WADA) может быть ограничена рамками будущего года.

Виталий Смирнов: Сессия МОК ставила вопрос о доверии исполкому и Баху Почетный член Международного олимпийского комитета, глава комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по антидопинговым разбирательствам Виталий Смирнов заявил, что сессия МОК ставила вопрос о доверии исполкому организации и ее главе Томасу Баху.

Журналист Зеппельт пытался спровоцировать на скандал Виталия Смирнова Инцидент произошел после обсуждения сессией допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Карелин, Брусникина, Колосков и Бутов вошли в состав комиссии ОКР по борьбе с допингом Руководитель комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по антидопинговым разбирательствам Виталий Смирнов рассказал, кто вошел в состав комиссии ОКР по борьбе с допингом.

Виталий Смирнов: Россия виновата в том, что некоторых спортсменов не допустили до ОИ-2016 Руководитель комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по антидопинговым разбирательствам Виталий Смирнов считает, что российская сторона виновата в недопуске некоторых спортсменов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.