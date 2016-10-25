Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Колобков: Нам важно иметь доверительные отношения с МОК, МПК и WADA

Источник:  «Известия»Комментарии

Министр спорта России Павел Колобков обозначил задачи, которые стоят перед ним на новом посту.

«Виталий Мутко очень многое сделал для развития спорта в нашей стране, – сказал Колобков в интервью «Известиям». –  Мы вместе работали шесть лет, поэтому я понимаю, в каком направлении надо двигаться: поддержка массового спорта, подготовка страны к крупнейшим соревнованиям, работа с резервом, программа ГТО, выполнение федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ с 2016 по 2020 год».

У нас очень много задач. Конечно, нам важно иметь доверительные, рабочие отношения с МОК, МПК и WADA. Этот вопрос также стоит на повестке дня. Тут предстоит много работы».

Напомним, 19 октября указом президента России Владимира Путина Колобков был назначен министром спорта. До этого на протяжении шести лет он занимал пост заместителя министра спорта, курировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта, подготовки сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, массовой физической культуры и спорта, паралимпийского и сурдлимпийского движения.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Шубенков о Степановых: Пойду тоже допинга поем, а то ведь так и сижу без соревнованийЧемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал новость о том, что информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы получили от МОК финансовый грант и должность в комитете.Леонид Тягачев: Негативно отношусь к людям, которые принимают допинг, а потом ищут пути, как сдать всю командуПочетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев прокомментировал решение МОК наградить информаторов WADA Юлию и Виталия Степановых.МОК не будет лишать погибшего российского борца Кудухова серебра ОИ-2012Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет лишать погибшего российского борца вольного стиля Бесика Кудухова серебряной медали Олимпийских игр 2012 года.Информаторы WADA Степановы получили грант и работу в МОКИнформаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы получили от МОК финансовый грант и должность в комитете.Павел Колобков: Кузнецова может выиграть Итоговый чемпионат WTA в СингапуреМинистр спорта РФ Павел Колобков отметил, что первая ракетка России Светлана Кузнецова находится в хорошей форме в преддверии Итогового чемпионата WTA.Вопрос о восстановлении статуса РУСАДА будет рассмотрен 20 ноябряВсемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА в правах в следующем месяце.Павел Колобков: Оцениваю работу Федерации тенниса России как хорошуюМинистр спорта РФ Павел Колобков оценил работу Федерации тенниса России (ФТР).Владимир Иванов: Наедине могу назвать министра спорта – КолобокВладимир Иванов: Наедине могу назвать министра спорта – КолобокВладимир Иванов старше Павла Колобкова на три года.Елена Исинбаева: Назначения Колобкова и Мутко благополучно скажутся на развитии спорта в РоссииЗнаменитая прыгунья с шестом Елена Исинбаева прокомментировала назначение Виталия Мутко вице-премьером, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.Российские следователи проверят информацию WADA о возможности вскрытия тары для допинг-пробИсполняющая обязанности главы управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следствие проверит информацию WADA о возможности вскрытия тары для допинг-проб.Следственный комитет допросил более 50 спортсменов и тренеровВ Следственном комитете России продолжается расследование уголовных дел по фактам нарушения антидопинговых правил.Президент МПК Крэйвен извинился перед Бахом за слова, сказанные пранкерамПрезидент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен извинился перед президентом МОК Томасом Бахом.Виталий Мутко: Большое спасибо президенту за оказанное довериеВице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко прокомментировал свое назначение.Андрей Кириленко: Колобков - достойная кандидатура на пост министра спортаПрезидент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал назначение Павла Колобкова на должность министра спорта РФ.Октябрьская эволюция. Колонка Олега ЧикирисаОктябрьская эволюция. Колонка Олега ЧикирисаНазначения в правительстве, произошедшие в среду, свидетельствуют о том, что серьезных изменений в ближайшие годы не предвидится.Никита Симонян: Мутко останется президентом РФС, несмотря на назначение вице-премьеромВице-президент РФС Никита Симонян заявил, что Виталий Мутко останется президентом РФС.Павел Колобков: Сделаю все, чтобы оправдать довериеНовый министр спорта Павел Колобков поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева за доверие.Николай Валуев: Назначения Колобкова и Мутко - это безболезненная рокировкаДепутат Государственной Думы от «Единой России» Николай Валуев прокомментировал назначение Виталия Мутко премьер-министром, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.Управляющий фитнес-центром и партнер Семенович. Факты о Павле КолобковеУправляющий фитнес-центром и партнер Семенович. Факты о Павле КолобковеРассказываем интересные и малоизвестные истории и факты о новом министре спорта.Алексей Стрепетов: Назначение Мутко на должность вице-премьера было ожидаемымБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от назначения Виталия Мутко на пост вице-премьера РФ.

Павел Колобков
Павел Колобковвсе новости
IPC (МПК)
IPC (МПК)
WADA
WADA
МОК
МОК

Cпецпредложение