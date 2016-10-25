Павел Колобков: Нам важно иметь доверительные отношения с МОК, МПК и WADA

Министр спорта России Павел Колобков обозначил задачи, которые стоят перед ним на новом посту.

«Виталий Мутко очень многое сделал для развития спорта в нашей стране, – сказал Колобков в интервью «Известиям». – Мы вместе работали шесть лет, поэтому я понимаю, в каком направлении надо двигаться: поддержка массового спорта, подготовка страны к крупнейшим соревнованиям, работа с резервом, программа ГТО, выполнение федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ с 2016 по 2020 год».

У нас очень много задач. Конечно, нам важно иметь доверительные, рабочие отношения с МОК, МПК и WADA. Этот вопрос также стоит на повестке дня. Тут предстоит много работы».

Напомним, 19 октября указом президента России Владимира Путина Колобков был назначен министром спорта. До этого на протяжении шести лет он занимал пост заместителя министра спорта, курировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта, подготовки сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, массовой физической культуры и спорта, паралимпийского и сурдлимпийского движения.