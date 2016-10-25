Fantastic Five и Prodota Gaming выиграли открытые квалификации на Major
Российский коллектив Fantastic Five и команда из Европы Prodota Gaming стали победителями открытой европейской и американской квалификации на The Boston Major.
В финале европейских отборочных Fantastic Five победили FlipSid3 Tactics со счетом 2:1, а коллектив Prodota Gaming обыграл Vegetables Esports Club со счетом 2:0 в финале американской квалификации.
Победитель второй открытой квалификации будет известен 26 октября. Закрытые квалификации пройдут с 27 по 30 октября.
LAN-финал пройдет в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.
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