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Экс-главный тренер женской сборной России Маричев возглавил московское «Динамо»

Источник:  ВК «Динамо» (Москва)Комментарии

Бывший главный тренер женской сборной России Юрий Маричев возглавил мужской клуб «Динамо» (Москва), сообщает официальный сайт команды.

Олег Антонов, который тренировал московский клуб с 2013 года, остается работать в «Динамо» старшим тренером. Ранее Маричев уже работал в московском «Динамо», он покинул клуб в 2015 году и возглавил женскую сборную. Маричев ушел в отставку из национальной команды после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где команда проиграла Сербии в ¼ финала.

В текущем сезоне «Динамо» провело четыре матча в суперлиге и набрало шесть очков.  

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