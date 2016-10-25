Экс-главный тренер женской сборной России Маричев возглавил московское «Динамо»
Бывший главный тренер женской сборной России Юрий Маричев возглавил мужской клуб «Динамо» (Москва), сообщает официальный сайт команды.
Олег Антонов, который тренировал московский клуб с 2013 года, остается работать в «Динамо» старшим тренером. Ранее Маричев уже работал в московском «Динамо», он покинул клуб в 2015 году и возглавил женскую сборную. Маричев ушел в отставку из национальной команды после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где команда проиграла Сербии в ¼ финала.
В текущем сезоне «Динамо» провело четыре матча в суперлиге и набрало шесть очков.
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