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Станислав Черчесов: Даже если ты победишь в товарищеском матче Бразилию, то все равно упадешь на десять пунктов в рейтинге ФИФА

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал падение национальной команды в рейтинге ФИФА. 

В последней версии рейтинга, опубликованной 20 октября, сборная России опустилась на 53-е место. Этот результат стал худшим для нашей национальной команды в истории. Ранее самым низким результатом было 40-е место в 1998 году.  Еще в сентябре национальная команда занимала 38-ю строчку.

- Есть цифры, статистика - с одной стороны это упрямая вещь, а в данном случае она зрительно смотрится очень больно. Посмотрите, что творилось с теми командами, которые принимали большие турниры. Австрия, не чужая мне страна, скатилась перед Евро-2008 на 94-е место. Поляки перед чемпионатом Европы-2012 опустились на 73-е место. Опять же, это смотрится нехорошо, но на самом деле, условно, даже если ты победишь в товарищеском матче Бразилию, то упадешь на десять пунктов. Кстати, даже обыграв Коста-Рику, мы бы также скатились вниз. Цифры показывают, что на рекордно низкие для себя позиции в преддверии ЧМ-2014 и Евро-2016 падали Бразилия, Франция. Просто есть такая система подсчета, и это не только нас коснулось. У нас своя задача, и мы ее делаем. Мы же не можем что-то поменять. Мы можем поменять защитника на защитника. Это наша работа. Понятно, что нам надо быть на определенном уровне. А, с другой стороны, ты ничего не можешь сделать. Если условный штангист поднимает 150 в каком-то маленьком соревновании, а другой поднимает 100 на крупном турнире, то эти 100 выше по рейтингу, чем те 150. Хотя килограммы одни и те же, - цитирует Черчесова «Российская газета».

Отметим, что за месяц национальная команда опустилась на 15 пунктов. Напомним, что 9 октября сборная России проиграла Коста-Рике в товарищеском матче со счетом 3:4. В рейтинге ФИФА сборную России опережают национальные команды таких стран, как Демократическая Республика Конго (на ее счету 609 очков), Албания (619) и Узбекистан (617). 

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