Валерий Каменский: Приход Дацюка в СКА способствовал возрождению Ковальчука

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился впечатлениями от выступления нападающего СКА Ильи Ковальчука.

- Отмечу Илью Ковальчука, который преодолел все свои трудности и выглядит сейчас просто отлично. Это лишний раз говорит о его высочайшем профессионализме. Илья пересмотрел какие-то свои действия и смог вернуться на тот уровень, на котором все привыкли его видеть, на котором он умеет играть. В карьере есть периоды, когда ты немного сдаешь позиции. Но профессионализм как раз и определяется тем, как скоро ты сумеешь вновь их занять. Да, приход Павла Дацюка в СКА, безусловно, способствовал «возрождению» Ковальчука. С таким центром мечтает играть любой хоккеист в мире. Но при этом Илья и сам – индивидуально очень сильный игрок, - приводит слова Каменского официальный сайт КХЛ.

Напомним, Ковальчук в сезоне-2016/17 провел 25 матчей, набрал 33 (15+18) очка и идет вторым в списке бомбардиров, уступая форварду «Металлурга» Сергею Мозякину одно очко.

Дацюк перешел в СКА летом 2016 года и в 13 встречах заработал 11 (4+7) очков.

Ближайший матч СКА проведет 25 октября против «Слована». Матч начнется в 19:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию.