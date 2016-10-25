Виталий Смирнов: Вызывает удивление отсутствие на семинаре WADA президентов федераций лыж и легкой атлетики

В Москве прошел образовательный антидопинговый семинар. Независимая общественная антидопинговая комиссия под руководством Виталия Смирнова начала цикл образовательных программ, направленных на предотвращение употребления допинга.

По окончании семинара руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии поблагодарил президентов порядка 70 федераций различных видов спорта, которые присутствовали на мероприятии. Вместе с тем он выразил удивление отсутствием на семинаре президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе и президента Федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина - видов спорта, где в последние годы имели место неоднократные случаи применения допинга.

- Мы найдем способы довести куда следует информацию об их поведении, - сказал Смирнов.

Также Виталий Георгиевич сообщил, что в ближайшее время в Лозанне будут проведены вскрытие проб, взятых во время Игр в Сочи и российская сторона выразила пожелание присутствовать во время этого процесса.

- Мы нашли понимание в МОК, - сказал Смирнов. — Скорее всего на вскрытии будет присутствовать член комиссии спортсменов МОК (от России входит Елена Исинбаева).