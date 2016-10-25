Макс Пачиоретти: Когда Радулов празднует голы, он заряжает энергией всю команду
Капитан «Монреаля»
Макс Пачиоретти высказался о форварде Александре Радулове после матча
регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:1).
«Он очень страстный игрок, который любит забивать. Когда ему это удается, то он празднует так, что заряжает энергией всю команду. Он сыграл прекрасно. Радулов здорово обращается с шайбой, сегодня его прорвало, и он это полностью заслужил, потому что очень старался в предыдущих матчах», – приводит слова Пачиоретти официальный сайт НХЛ.
Напомним, в матче с «Филадельфией» 30-летний Радулов набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой. Теперь на счету российского нападающего 5 (2+3) очков в шести матчах сезона.
Матч
Монреаль - Филадельфия - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Уэбер (Лехконен, Радулов), 25:28 (1:0). Ворачек (Жиру, Мэннинг), 31:47 (1:1). Галлахер (Уэбер, Радулов), 53:08 (2:1 - бол.). Радулов (Емелин), 58:57 (3:1 - п.в.).
Место и дата
25 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция