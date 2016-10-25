Макс Пачиоретти: Когда Радулов празднует голы, он заряжает энергией всю команду

Капитан «Монреаля» Макс Пачиоретти высказался о форварде Александре Радулове после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:1).

«Он очень страстный игрок, который любит забивать. Когда ему это удается, то он празднует так, что заряжает энергией всю команду. Он сыграл прекрасно. Радулов здорово обращается с шайбой, сегодня его прорвало, и он это полностью заслужил, потому что очень старался в предыдущих матчах», – приводит слова Пачиоретти официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче с «Филадельфией» 30-летний Радулов набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой. Теперь на счету российского нападающего 5 (2+3) очков в шести матчах сезона.