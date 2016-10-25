Дэвид Блатт: Сборная России готова вернуться на прежние вершины

Бывший главный тренер мужской сборной России Дэвид Блатт считает, что российская команда прошла через непростой период, но сейчас она готова совершить рывок и вернуться на прежние вершины.

- Сборная России прошла через нелегкие времена, но сейчас я вижу, что она готова вернуться на прежние вершины, совершить рывок. Я вижу новую главу в жизни сборной России. Приход Андрея Кириленко (на пост главы Российской федерации баскетбола) положительно сказался на возрождении команды. После нескольких неудачных лет российский баскетбол в том, что касается сборной России, набирает обороты, и я этому очень рад, - сказал Блатт.

Напомним, что Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 годы. Он привел российскую команду к победе на Евробаскете-2007 и бронзе Олимпиады-2012.