Тони Уоткинс: «Через несколько лет киберспортсмены будут богаче футболистов»

Глава EA Russia Тони Уоткинс поделился мнением о развитии киберспорта в интервью российскому Forbes.



«Я думаю, что киберспорт в своем развитии в ближайшие 3-5 лет изменит свой облик. Сегодня на киберспортивных аренах сотни тысяч и миллионы зрителей следят за соревнованиями в Counter Strike, League of Legends или Dota 2, но эти люди и сами заядлые игроки: могут следить за всеми поворотами игры киберспортсменов, знают персонажей, специфику оружия, обстановки на каждом новом уровне и т. д.



Если ты никогда не играл в эти игры, ты, скорее всего, не понимаешь, что происходит на экране. А вот чтобы разобраться с событиями компьютерной версии FIFA, не нужно никакой подготовки. Думаю, будущее киберспорта как раз за такими командными играми, которые позволяют очень быстро вникнуть в правила игры и которые будут увлекать зрелищностью массового зрителя. Бешено растущие инвестиции в киберспорт (аналитики рассчитывают, что за 2016 год издатели вложат в киберспорт не менее $100 млн, а бренды и спонсоры — $350 млн. — Forbes) будут только подогревать такой поворот — в сторону зрителей, которые должны быть максимально вовлечены в процесс.



Команд, которые съезжаются на чемпионаты, уже очень и очень много. Всегда есть разные категории игроков. Для одних важна конкуренция в игре, они ценят именно соревновательный дух и хотят победить любой ценой. Другие больше ценят красоту той или иной вселенной, фанатеют от сеттинга, им интересно отправиться на Марс или летать с драконами. Первым интереснее заниматься играми профессионально. Для многих имеют значение возможности, которые киберспорт дает для заработка. Вы знаете, что в июле этого года Manchester City набрал киберспортивную команду? Через несколько лет ребята из нее, очень может быть, будут богаче, чем их коллеги-футболисты», — заявил Уоткинс.

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