Лоран Косьельни: Венгер доказал, что у него есть яйца, купив меня, когда я был никем

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Лоран Косьельни рассказал о роли Арсена Венгера в развитии своей карьеры.

«Я выступаю за «Арсенал» и сборную Франции благодаря Венгеру. Именно он пригласил меня сюда. Именно он доказал, что у него есть яйца, купив меня из «Лорьяна», когда я был никем. Тогда я проводил свой первый сезон в лиге 1, в команде-середняке.

Арсен сделал ставку на меня, пригласив в такой клуб, как «Арсенал», который входит в топ-10 клубов Европы. Он рисковал, приглашая меня, и дал мне возможность прогрессировать и вырасти как футболист и человек», - сказал Косьельни.

Напомним, 31-летний защитник перешел из «Лорьяна» в лондонский клуб в 2010 году за 12 миллионов евро.

В составе «Арсенала» Косьельни провел 259 матчей, отличившись 22 голами и четырьмя результативными передачами.