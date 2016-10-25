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Глушаков, Промес и Зе Луиш продолжают тренироваться по индивидуальной программе

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Футболисты «Спартака» продолжают готовиться к матчу 12-го тура РФПЛ с ЦСКА.

Сегодняшняя тренировка «Спартака» проходила по необычной формуле: сначала с тренерами трудилась группа защитников, а затем - группа атаки. Основная часть работы была посвящена тактике. При этом в середине занятия игроки обеих групп отправлялись в тренажерный зал, а потом возвращались на поле. В общей сложности тренировка продолжалась два часа.

С основным составом работали вратарь дубля Александр Максименко и полузащитник «Спартака-2» Артем Тимофеев.

Полузащитники Денис Глушаков, Квинси Промес и форвард Зе Луиш сегодня продолжали заниматься индивидуально, в частности выполняли беговую работу.

Напомним, что матч «Спартак» - ЦСКА состоится 29 сентября в 18:00 мск. После 11 туров красно-белые лидируют в чемпионате России, армейцы замыкают тройку. 

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