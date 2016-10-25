Райан Гигз: Не стоит меняться футболками и смеяться с командой, которая только что вас разгромила

Бывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз раскритиковал футболистов манчестерской команды после поражения с крупным счетом от «Челси» (0:4) за смех и обмен футболками после матча.

«Любой может потерпеть поражение в конкретном футбольном матче, но мне очень не нравится, когда после поражения игроки идут обмениваться футболками. Можете считать меня старомодным. Если вас громят со счетом 4:0, вы поздравляете соперника, благодарите болельщиков и уходите в раздевалку. Не стоит ходить вокруг поля, меняться футболками и смеяться вместе с командой, которая только что вас разгромила», - сказал Гиггз.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата Англии «Челси» забил четыре безответных мяча в ворота подопечных Жозе Моуринью. После матча некоторые футболисты «красных дьяволов» после матча ходили по полю с игроками соперников, обнимались, общались, обменивались футболками и улыбались.