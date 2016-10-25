Райан Гигз: Не стоит меняться футболками и смеяться с командой, которая только что вас разгромила
Бывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз раскритиковал футболистов манчестерской команды после поражения с крупным счетом от «Челси» (0:4) за смех и обмен футболками после матча.
«Любой может потерпеть поражение в конкретном футбольном матче, но мне очень не нравится, когда после поражения игроки идут обмениваться футболками. Можете считать меня старомодным. Если вас громят со счетом 4:0, вы поздравляете соперника, благодарите болельщиков и уходите в раздевалку. Не стоит ходить вокруг поля, меняться футболками и смеяться вместе с командой, которая только что вас разгромила», - сказал Гиггз.
Напомним, в матче девятого тура чемпионата Англии «Челси» забил четыре безответных мяча в ворота подопечных Жозе Моуринью. После матча некоторые футболисты «красных дьяволов» после матча ходили по полю с игроками соперников, обнимались, общались, обменивались футболками и улыбались.
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 4:0 (2:0)
Голы
Педро 2 (1:0). Кэйхилл 21 (2:0). Азар 61 (3:0). Канте 70 (4:0).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Луиз, Азар (Виллиан, 77), Мозес, Канте, Матич, Коста (Батшуайи, 78), Педро (Чалоба, 72)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи (Рохо, 52), Смоллинг, Блинд, Феллайни (Мата, 46), Валенсия, Лингард (Марсьяль, 65), Эррера, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович
Предупреждения:
Педро, 2; Луиз, 41; Алонсо, 66 - Байи, 29; Погба, 75
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
23 октября 18:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция