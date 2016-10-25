Состав сборной России на «Кубок Карьяла» будет объявлен в прямом эфире на «Матч ТВ»
Состав сборной России
на финский этап «Кубка Карьяла» будет объявлен во вторник в прямом эфире на
телеканале «Матч ТВ», который начнется в 18:50 (мск).
Гостями эфира станут президент ФХР Владислав Третьяк, скаут сборной России Сергей Федотов и эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев.
На «Кубке Карьяла» Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).
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