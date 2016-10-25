Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Состав сборной России на «Кубок Карьяла» будет объявлен в прямом эфире на «Матч ТВ»

Источник:  ФХРКомментарии

Состав сборной России на финский этап «Кубка Карьяла» будет объявлен во вторник в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», который начнется в 18:50 (мск).

Гостями эфира станут президент ФХР Владислав Третьяк, скаут сборной России Сергей Федотов и эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев.

На «Кубке Карьяла» Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Десять хоккеистов из КХЛ вошли в состав сборной Чехии на Кубок КарьялаТренерский штаб сборной Чехии объявил состав команды на предстоящий в начале ноября Кубок Карьяла.В состав сборной Швеции вошли 11 игроков из КХЛТренерский штаб сборной Швеции объявил состав команды на предстоящий в начале ноября Кубок Карьяла.16 игроков из чемпионата КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на Кубок КарьялаТренерский штаб сборной Финляндии объявил состав команды на предстоящий в начале ноября Кубок Карьяла.Владислав Третьяк: Говорю Максиму, чтобы сам пробивал себе дорогуПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от переезда внука Максима Третьяка во Владивосток и его выступления за «Адмирал».Алексей Марченко: Не могу согласиться с точкой зрения Вячеслава БыковаКорреспондент «Советского спорта» в Детройте Дмитрий Малиновский взял интервью у защитника «Ред Уингз» Алексея Марченко.Равнение на Знарка, шквал «Локо», липучка Разина… Обзор субботних матчей КХЛРавнение на Знарка, шквал «Локо», липучка Разина… Обзор субботних матчей КХЛОбозреватель «Советского спорта» - о самых ярких событиях в прошедших 22 октября поединках нашей лиги.Олег Знарок: Для зрителей матч «Авангард» - СКА получился интересным, но нам с Канарейкиным команды потрепали нервыГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.Вячеслав Быков: На Кубке мира очень обрадовал Сергей БобровскийЭкс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».Александр Юдин: Подбор игроков у СКА всегда был шикарный, а сейчас пришел шикарный тренерБывший защитник СКА Александр Юдин поделился впечатлениями от игры петербуржцев в регулярном чемпионате КХЛ.Чем Квартальнов хуже Знарка? Сравниваем двух армейских лидеров КХЛЧем Квартальнов хуже Знарка? Сравниваем двух армейских лидеров КХЛОбозреватель «Советского спорта» анализирует силу СКА и ЦСКА через призму их матчей в Новосибирске.Олег Знарок: Тройку Гусев – Прохоркин – Барабанов планируем на Кубок «Карьяла»Главный тренер СКА Олег Знарок оценил игру своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (6:0).Максим Афиногенов: Знарок еще не был тренером на Олимпиаде – она все рассудитМаксим Афиногенов: Знарок еще не был тренером на Олимпиаде – она все рассудитНападающий «Витязя» Максим Афиногенов в интервью Spb.Sovsport.ru – о появлении «Куньлуня», Кубке мира и примере СКА для других клубов КХЛ.Сергей Гимаев: Знарка никто в СКА не нервирует, он спокойно работаетЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев поделился мнением о выступлении ХК СКА в текущем сезоне КХЛ.Борис Майоров: Ковальчук заслужил, чтоб Знарок вернул его в сборнуюДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о возрождении форварда СКА Ильи Ковальчука.Сергей Гимаев: Ковальчук обрел душевное спокойствие и довериеЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев прокомментировал преображение Ильи Ковальчука в текущем сезоне КХЛ.Знарку все по «Барабану». Как СКА одержал седьмую победу крядуЗнарку все по «Барабану». Как СКА одержал седьмую победу крядуСКА под руководством Олега Знарка продолжает свой победный марш в ранге лидера КХЛ. На этот раз перед питерцами пала «Сибирь» - 1:2 ОТ.Олег Знарок: В матче с «Сибирью» великолепно сыграл Красиков, он очень помог своей командеГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1 ОТ).Знарок взял 27 хоккеистов на матчи выездной серииТренерский штаб СКА назвал игроков, которые смогут принять участие в матчах выездной серии против «Сибири», новокузнецкого «Металлурга» и «Авангарда».СКА: Монополия на чемпионство и ослабление сборнойСКА: Монополия на чемпионство и ослабление сборнойОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о феномене питерского клуба через призму интересов сборной России.Евгений Кузнецов: Мы сами виноваты в поражении от Канады, мне стыдно за этоФорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов назвал причины поражения от Канады (3:5) в полуфинале Кубка мира в Торонто.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Владислав Третьяк
Владислав Третьяквсе новости
Сергей Гимаев
Сергей Гимаеввсе новости
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение