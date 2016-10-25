Состав сборной России на «Кубок Карьяла» будет объявлен в прямом эфире на «Матч ТВ»

Состав сборной России на финский этап «Кубка Карьяла» будет объявлен во вторник в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», который начнется в 18:50 (мск).

Гостями эфира станут президент ФХР Владислав Третьяк, скаут сборной России Сергей Федотов и эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев.

На «Кубке Карьяла» Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).