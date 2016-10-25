Кристиан Хорнер: Слишком рано списывать Квята со счетов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что еще рано списывать российского автогонщика Даниила Квята со счетов.

«Было правильно оставить Даниила в «Торо Россо». В этом году у него выдался трудный сезон, хотя в 2015-м он неплохо провел чемпионат. По понятным причинам в 2016-м его уверенность в себе пошатнулась, но он работал над собой и со всем справился. Ему 22 года – в таком возрасте слишком рано списывать Даниила со счетов – было правильно дать ему еще один шанс. Вы увидите, как он изменится», - сказал Хорнер.

Напомним, Команда «Торо Россо» приняла решение продлить контракт с гонщиком, опасаясь того, что Квят может принять предложение «Форс Индии». Один из пилотов этой команды немец Нико Хюлькенберг ранее подписал соглашение с «Рено».