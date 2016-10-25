Кристиан Хорнер: Квят в «Ред Булл»? Это не вариант в ближайшие несколько лет

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о том, сможет ли Квят вернуться в австрийскую команду.

«Это не вариант в ближайшие несколько лет, поскольку у нас нет свободных мест. Мы считаем, что оставить Даниила в «Торо Россо» было лучшим вариантом. Он очень молодой и быстрый гонщик – в прошлом году он продемонстрировал свою скорость. Он заслужил шанс попробовать перегруппировать свои силы и вернуть уверенность в себе», - сказал Хорнер.

Напомним, Команда «Торо Россо» приняла решение продлить контракт с гонщиком, опасаясь того, что Квят может принять предложение «Форс Индии». Один из пилотов этой команды немец Нико Хюлькенберг ранее подписал соглашение с «Рено».