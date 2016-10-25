Морозов завоевал два золота на Кубке мира в Токио

Российский пловец Владимир Морозов завоевал две золотые медали в первый день этапа Кубка мира по плаванию в Токио.

24-летний призер Олимпийских игр победил на дистанции 100 метров комплексным плаванием и в смешанной комбинированной эстафете.

На дистанции 100 метров вольным стилем Морозов финишировал вторым, уступив три сотых секунды олимпийскому чемпиону австралийцу Кайлу Чалмерсу. В комбинированной эстафете вместе с Морозовым золото завоевали Станислав Донец, Юлия Ефимова и Дарья Устинова.

Российская пловчиха Ефимова выиграла бронзу на дистанции 200 метров комплексным плаванием и серебро на стометровке брассом. Кубок мира в Токио завершится 26 октября.

Плавание

Кубок мира

Восьмой этап

Токио (Япония)

25 октября

Мужчины

Комплекс. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 50,55.

2. Синри Сиура – 51,93.

3. Дая Сето (оба – Япония) – 52,09.

Женщины

Комплекс. 200 м

1. Катинка Хошу (Венгрия) – 2.04,56.

2. Мио Терамура (Япония) – 2.06,11.

3. Юлия Ефимова (Россия) – 2.07,33.

Мужчины

Вольный стиль. 100 м

1. Кайл Чалмерс (Австралия) – 46,12.

2. Владимир Морозов (Россия) – 46,15.

3. Томмазо Д’Орсонья (Австралия) – 46,91.

Женщины.

Брасс. 100 м

1. Алиа Аткинсон (Ямайка) – 1.02,91.

2. Юлия Ефимова (Россия) – 1.03,09.

3. Мио Терамура (Япония) – 1.04,05.

Смешанная комбинированная эстафета 4х50 м

1. Россия (Станислав Донец, Юлия Ефимова, Владимир Морозов, Дарья Устинова) – 1.39,49.

2. США – 1.41,02.

3. Австралия – 1.41,29.

