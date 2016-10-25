Морозов завоевал два золота на Кубке мира в Токио
Российский пловец Владимир Морозов завоевал две золотые медали в первый день этапа Кубка мира по плаванию в Токио.
24-летний призер Олимпийских игр победил на дистанции 100 метров комплексным плаванием и в смешанной комбинированной эстафете.
На дистанции 100 метров вольным стилем Морозов финишировал вторым, уступив три сотых секунды олимпийскому чемпиону австралийцу Кайлу Чалмерсу. В комбинированной эстафете вместе с Морозовым золото завоевали Станислав Донец, Юлия Ефимова и Дарья Устинова.
Российская пловчиха Ефимова выиграла бронзу на дистанции 200 метров комплексным плаванием и серебро на стометровке брассом. Кубок мира в Токио завершится 26 октября.
Плавание
Кубок мира
Восьмой этап
Токио (Япония)
25 октября
Мужчины
Комплекс. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 50,55.
2. Синри Сиура – 51,93.
3. Дая Сето (оба – Япония) – 52,09.
Женщины
Комплекс. 200 м
1. Катинка Хошу (Венгрия) – 2.04,56.
2. Мио Терамура (Япония) – 2.06,11.
3. Юлия Ефимова (Россия) – 2.07,33.
Мужчины
Вольный стиль. 100 м
1. Кайл Чалмерс (Австралия) – 46,12.
2. Владимир Морозов (Россия) – 46,15.
3. Томмазо Д’Орсонья (Австралия) – 46,91.
Женщины.
Брасс. 100 м
1. Алиа Аткинсон (Ямайка) – 1.02,91.
2. Юлия Ефимова (Россия) – 1.03,09.
3. Мио Терамура (Япония) – 1.04,05.
Смешанная комбинированная эстафета 4х50 м
1. Россия (Станислав Донец, Юлия Ефимова, Владимир Морозов, Дарья Устинова) – 1.39,49.
2. США – 1.41,02.
3. Австралия – 1.41,29.