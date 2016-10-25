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Юрий Газзаев: Громко не говорю и матом не разговариваю. Но бывают исключения

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев прокомментировал появившееся в соцсетях видео, на котором он общается с командой, в основном, с использованием ненормативной лексики.

- Вы правильно говорите, что обычно я спокоен. Так и есть. Каждый так может сказать про меня. Каждый, кто со мной когда-либо общался, работал. Уважительно отношусь и к вашей работе, и просто к людям. Никогда громко не говорю и тем более матом не разговариваю. Но бывают исключения. Если много эмоций, если команда проиграла, - сказал Юрий Газзаев корреспонденту «Советского спорта».

Он также отметил, что видео было сделано год назад после матча «Волгаря» в Хабаровске. Газзаев заявил, что не понимает, для чего было публиковать эту съемку, тем более спустя столько времени после матча.

Полная версия интервью с Юрием Газаевым – в ближайшее время на Sovsport.ru.

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