Юрген Клопп: Джеррард всегда будет желанным гостем в Ливерпуле

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул на возвращение экс-капитана Стивена Джеррарда в стан «красных».

«Стивен Джеррард всегда будет желанным гостем в Ливерпуле. Вы даже не представляете, насколько желанным. Никаких проблем нет. Но все, что уже обсуждалось и обсуждается сейчас, пока остается между нами. Не нужно переживать, что ему здесь нет места. Все будет в порядке, 100%», - сказал Клопп.

Напомним, бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард сообщил о том, что в ноябре текущего года покинет клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».