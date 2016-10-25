Игроки «Манчестер Юнайтед» удивлены методами Моуринью

Методы ведения тренировочного процесса главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вызывают удивление у игроков команды.

По данным The Times, 53-летний португалец нередко наблюдает за тренировками команды со стороны или вовсе остается у себя в кабинете, тогда как занятиями руководит его ассистент Руй Фария.

Перед началом тренировки Моуринью проводит инструктаж, после чего остается в стороне и может вообще больше не появится на поле.

«Для некоторых игроков такое поведение португальца очень удивительно. Более того, их расстраивает, что тренер так отдаляется от команды», – сообщает The Times.

Напомним, в воскресенье «Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение от «Челси» (0:4) в матче девятого тура премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж». В среду команда Моуринью сыграет в дерби с «Манчестер Сити» в матче Кубка лиги на «Олд Траффорд».