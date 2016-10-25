Елена Вяльбе: Представитель Федерации лыжных гонок России присутствовал на семинаре WADA

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что представитель федерации присутствовал на образовательном антидопинговом семинаре в Москве.

В ходе мероприятия глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что его удивляет отсутствие президентов некоторых федераций, особенно тех, у которых больше других было проблем с допингом, в частности по легкой атлетике и лыжному спорту.

- Безусловно, от нашей федерации присутствовал представитель на семинаре в ОКР. Я сама не смогла приехать из-за того, что нахожусь в командировке в Саратове, - сказала Вяльбе «Р-Спорт».

