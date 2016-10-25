Стивен Джеррард: В «Ливерпуле» заявили, что будут рады моему возвращению

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард в возможном возвращении в стан «красных».

«У меня был разговор с Клоппом. Предложения как такового не было, но в клубе заявили, что будут рады моему возвращению. Разговор не был в стиле «мы хотим, чтоб ты делал то, мы хотим, чтобы ты делал это». Но они дали понять, что будут рады видеть меня», - сказал Джеррард.

Напомним, 36-летний футболист сообщил о том, что в ноябре текущего года покинет клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Для меня было большой честью жить в Лос-Анджелесе и играть для замечательных болельщиками «Гэлакси». Благодаря вам я чувствовал себя здесь как дома. Этот город и этот клуб всегда будут занимать особое место в моем сердце. Спасибо», - написал Джеррард на своей странице в сети Instagram.