Стивен Джеррард: В «Ливерпуле» заявили, что будут рады моему возвращению
Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард в возможном возвращении в стан «красных».
«У меня был разговор с Клоппом. Предложения как такового не было, но в клубе заявили, что будут рады моему возвращению. Разговор не был в стиле «мы хотим, чтоб ты делал то, мы хотим, чтобы ты делал это». Но они дали понять, что будут рады видеть меня», - сказал Джеррард.
Напомним, 36-летний футболист сообщил о том, что в ноябре текущего года покинет клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Для
меня было большой честью жить в Лос-Анджелесе и играть для замечательных
болельщиками «Гэлакси». Благодаря вам я чувствовал себя здесь как дома. Этот
город и этот клуб всегда будут занимать особое место в моем сердце. Спасибо», -
написал Джеррард на своей странице в сети Instagram.