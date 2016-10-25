Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стивен Джеррард: В «Ливерпуле» заявили, что будут рады моему возвращению

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард в возможном возвращении в стан «красных».

«У меня был разговор с Клоппом. Предложения как такового не было, но в клубе заявили, что будут рады моему возвращению. Разговор не был в стиле «мы хотим, чтоб ты делал то, мы хотим, чтобы ты делал это». Но они дали понять, что будут рады видеть меня», - сказал Джеррард.

Напомним, 36-летний футболист сообщил о том, что в ноябре текущего года покинет клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». 

«Для меня было большой честью жить в Лос-Анджелесе и играть для замечательных болельщиками «Гэлакси». Благодаря вам я чувствовал себя здесь как дома. Этот город и этот клуб всегда будут занимать особое место в моем сердце. Спасибо», - написал Джеррард на своей странице в сети Instagram.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сиссоко дисквалифицирован на три матча за удар локтем по лицуПолузащитник «Тоттенхэма» Муса Сиссоко дисквалифицирован на три ближайших встречи за грубую игру в матче с «Борнмутом» (0:0).Капитан «Тоттенхэма» голкипер Льорис пропустит матч с «Ливерпулем»Игроки «Манчестер Юнайтед» удивлены методами МоуриньюМетоды ведения тренировочного процесса главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вызывают удивление у игроков команды.Юрген Клопп: Джеррард всегда будет желанным гостем в ЛиверпулеГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул на возвращение экс-капитана Стивена Джеррарда в стан «красных».Райан Гигз: Не стоит меняться футболками и смеяться с командой, которая только что вас разгромилаБывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз раскритиковал футболистов манчестерской команды после поражения с крупным счетом от «Челси» (0:4) за смех и обмен футболками после матча.Лоран Косьельни: Венгер доказал, что у него есть яйца, купив меня, когда я был никемЗащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Лоран Косьелни рассказал о роли Арсена Венгера в развитии своей карьеры.Александр Мостовой: «Манчестер Юнайтед» не будет увольнять Моуринью из-за большой неустойкиБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что руководство «Манчестер Юнайтед» не станет увольнять главного тренера Жозе Моуринью после очередного неудачного результата в чемпионате Англии из-за высокой неустойки за расторжение контракта.Деньги есть – сэра не надо. Почему проблема «МЮ» не в МоуриньюДеньги есть – сэра не надо. Почему проблема «МЮ» не в Моуринью«Советский спорт» фиксирует: «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона пошел по пути наименьшего сопротивления.Насколько хорошо ты знаешь Уэйна Руни?Насколько хорошо ты знаешь Уэйна Руни?31-й день рождения празднует капитан «Манчестер Юнайтед». Попробуйте пройти тест и узнать насколько хорошо вы знаете Уэйна Руни.Юрген Клопп: В данный момент, первый вратарь «Ливерпуля» – Лорис КариусГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал расклад сил во вратарской бригаде своей команды.Венгер попросил прощения у акционеров «Арсенала» за «20 лет страданий»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил с обращением к акционерам лондонского клуба.Гари Невилл: В матче с «Челси» казалось, что «МЮ» не команда Жозе МоуриньюБывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что ожидал больше от «красных дьяволов» на старте сезона.Моуринью сказал Конте, что унизительно заводить болельщиков при счете 4:0После матча девятого тура чемпионата Англии «Челси» - «Манчестер Юнайтед» (4:0) главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью обратился к своему коллеге из «Челси» Антонио Конте. Он попытался скрыть содержание разговора, но журналисты все же услышали его.Жозе Моуринью: Пусть вас не касается то, что я сказал Антонио КонтеЖозе Моуринью: Пусть вас не касается то, что я сказал Антонио КонтеПредставители «Манчестер Юнайтед» и «Челси» ответили на вопросы журналистов после окончания встречи в рамках 9-го тура АПЛ.АПЛ. 9-й тур. «Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграли вничью, «Челси» разгромил «Манчестер Юнайтед» и другие матчиРезультаты матчей девятого тура чемпионата Англии.«Челси» разгромил «Манчестер Юнайтед»Матч девятого тура чемпионата Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Челси».Хосеп Гвардиола: Мы должны принять эту ситуацию и идти дальшеГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Саутгемптона» в девятом туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.«Челси» - «Манчестер Юнайтед» - 4:0. Как это былоВ воскресенье в матче девятого тура чемпионата Англии сыграют лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграли вничьюМатч девятого тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Жозе Моуринью: Если не выиграю с «МЮ» ни одного трофея, люди скажут, что во мне ничего особенногоГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об ожиданиях болельщиков от его работы в клубе.

Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Стивен Джеррард
Стивен Джеррардвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение