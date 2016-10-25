«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром»
«Адмирал» в домашнем матче одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу владивостокского клуба. В составе «Амура» отличился Максим Кондратьев, у хозяев шайбы на свой счет записали Виктор Александров и Владимир Ткачев.
27 октября «Амур» сыграет с клубом «Куньлунь», а 29 октября уже «Адмирал» встретится с китайским соперником.
Матч
Адмирал - Амур - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы:
Кондратьев (Куусела), 16:49 (0:1 - бол.). Александров (Курашов), 40:49 (1:1). Ткачёв (Гавриленко), 49:00 (2:1).
Место и дата
25 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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