«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром»

«Адмирал» в домашнем матче одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу владивостокского клуба. В составе «Амура» отличился Максим Кондратьев, у хозяев шайбы на свой счет записали Виктор Александров и Владимир Ткачев.

27 октября «Амур» сыграет с клубом «Куньлунь», а 29 октября уже «Адмирал» встретится с китайским соперником.