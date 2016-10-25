Франц Тост: Решение о подписании контракта с Квятом принимал «Ред Булл»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост высказался о подписании контракта с гонщиком Даниилом Квятом на следующий сезон.

– «Ред Булл» решил объявить о новом контракте Квята в Остине, потому что мы уверены в том, что Даниил – это правильный выбор на 2017 год, – сказал Тост в интервью Также мы хотели положить конец слухам и внести стабильность в команду на заключительные четыре гонки. Решение было очевидным, поэтому не было смысла ждать до конца сезона.

– Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что решение о продлении контракта принимали вы…

– Это было решение «Ред Булла». Даниил заслужил, чтобы управлять машиной в следующем году. Двигатель на его машине больше не совершенствуется, ему не хватает порядка 60-70 лошадиных сил, и все равно Квят был великолепен в Сингапуре и составил конкуренцию в Малайзии и Японии.

За три этапа до конца чемпионата Квят занимает 14-е место в личном зачете пилотов, набрав 25 очков в 18 гонках.