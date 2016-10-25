Капитан «Тоттенхэма» голкипер Льорис пропустит матч с «Ливерпулем»

Французский голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис пропустит матч кубка английской лиги с «Ливерпулем».

Руководство клуба приняло решение дать отдохнуть капитану команды. Вместо него в ворота встанет голландец Мишел Ворм.

«Ворм на хорошем уровне. Нам повезло, что у нас есть два голкипера плюс Пау Лопес, который очень молод и только что приехал из Испании, равно как у нас есть и другие вратари — ещё моложе», - сказал главный тренер «шпор» Мурисио Почеттино.

Напомним, матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 25 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.