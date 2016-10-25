Капитан «Тоттенхэма» голкипер Льорис пропустит матч с «Ливерпулем»
Французский
голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис пропустит матч кубка английской лиги с «Ливерпулем».
Руководство
клуба приняло решение дать отдохнуть
капитану команды. Вместо него в ворота встанет голландец Мишел Ворм.
«Ворм на хорошем уровне. Нам повезло, что у нас есть два голкипера
плюс Пау Лопес, который очень молод и только что приехал из Испании, равно как
у нас есть и другие вратари — ещё моложе», - сказал главный тренер «шпор»
Мурисио Почеттино.
Напомним, матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» состоится
сегодня, 25 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.
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