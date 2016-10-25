MLG проведет в Лас-Вегасе турниры по Overwatch и Call of Duty

Major League Gaming анонсировала чемпионат MLG Vegas, в рамках которого пройдут турниры по Overwatch и Call of Duty.



В турнирах по Overwatch и Call of Duty примут участие по восемь команд. Призовой фонд каждого турнира составит 100 000 долларов.

Чемпионат будет транслироваться на MLG.tv с использованием технологии Enhanced Viewing Experience, которая позволит зрителям глубже погружаться в матчи и статистику.



MLG Vegas пройдет с 16 по 18 декабря в Лас-Вегасе, США. Местом проведения чемпионата станет гостиничный развлекательный комплекс Мандалай-Бэй.



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