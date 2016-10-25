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Марат Сафин: За такие зарплаты, как в футболе, можно медведя научить играть

Источник:  EurosportКомментарии

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Марат Сафин раскритиковал российских футболистов.

- Сейчас слежу за «Спартаком» не так, как раньше. Последние восемь лет на команду грустно смотреть. Причина в игроках. Это вообще проблема всего нашего футбола: до профессионального уровня в нем доходят не те люди, которые должны. В итоге сами видите, какая у нас сборная. 

Вспомните, что было раньше: Канчельскис, Карпин, Мостовой, Шалимов – можно долго перечислять. Все они выступали в Европе, причем не просто полировали скамейку. А кто у нас заиграл за границей в последние 10 лет кроме Жиркова, который больше двух лет сидел на лавке в «Челси»? Кто, Аршавин? Он провел несколько хороших матчей, и его карьера в Англии закончилась. Это говорит об уровне футбола в стране. Игроки не европейского класса, а зарплаты даже больше, чем европейские.

Надо уже успокоиться, не строить иллюзий и заниматься детским футболом. Не знаю, зачем кто-то что-то пытается на профессиональном уровне. Мы столько денег потратили на этот несчастный вид спорта, но никого не взрастили. Хотя за такие зарплаты можно медведя научить играть. По этому поводу даже анекдот появился, что футбол родился в Англии, вырос в Бразилии и умер в России.

Российский футбол закидали деньгами, и ребята совсем расслабились. Не может, например, Кокорин получать 5 млн евро, потому что в Европе 5 млн – это уровень Ибрагимовича. А мы почему-то не видим разницу между ними. Космические зарплаты не научат наших играть в футбол. В Европе наши футболисты не получили бы даже 10% от того, что имеют здесь.

Раньше все спокойно проводили полный матч, а сейчас после 15-20 минут они не в состоянии передвигаться, у них ноги сводит. О чем это говорит? Бездарная физическая подготовка. Люди мертвые. И не надо их оправдывать, потому что они не умеют играть в футбол, - цитирует Сафина Eurosport.ru. 

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