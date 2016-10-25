Бекхэм отказался быть послом «Реала» в США

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм не вел переговоры с «Реалом» о роли посла клуба в США, сообщили представители британца.

Ранее издание Marca сообщило о том, что Бекхэм станет послом «Реала» и будет заниматься продвижением бренда клуба в Северной Америке.

Однако по данным The Mirror, Бекхэм не вел переговоры ни с президентом Флорентино Пересом, ни с каким-либо другим представителем «Реала».

Отметим, что примера прилагает серьезные усилия, чтобы завоевать североамериканский рынок. Лига уже открыл офис в Нью-Йорке, а бывший форвард «Реала» Рауль стал послом испанского чемпионата. Бренд «Барселоны» в США будет представлять чемпион мира бразилец Роналдинью, а другой чемпион мира – Роберто Карлос – является послом «Реала».

Напомним, Бекхэм играл за «Реал» в 2003-2007 годах и стал чемпионом Испании в сезоне 2006/2007.