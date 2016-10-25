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Елена Исинбаева: Мы должны сделать так, чтобы работа комиссии спортсменов была максимально эффективной

Источник:  ТАССКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член международного олимпийского комитета Елена Исинбаева рассказала о первом заседании МОК в обновленном составе, которое пройдет в Лозанне 5 ноября.

«Это будет вводная ознакомительная сессия, на которой будет намечена стратегия работы комиссии спортсменов. Буду набираться опыта, впитывать происходящее. Мы должны сделать так, чтобы работа комиссии спортсменов была максимально эффективной», - сказала Инсинбаева ТАСС.

Напомним, российская спортсменка была представлена  в качестве нового члена организации в августе текущего года. За включение двукратной олимпийской чемпионки проголосовали 45 членов организации, 23  выступили против, двое воздержались.Ранее за назначение  российской спортсменки поддержало 1365 спортсменов. До Исинбаевой в  этой комиссии Россию представлял четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

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