Елена Исинбаева: Мы должны сделать так, чтобы работа комиссии спортсменов была максимально эффективной
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член международного олимпийского комитета Елена Исинбаева рассказала о первом заседании МОК в обновленном составе, которое пройдет в Лозанне 5 ноября.
«Это будет вводная ознакомительная сессия, на которой будет
намечена стратегия работы комиссии спортсменов. Буду
набираться опыта, впитывать происходящее. Мы должны сделать так, чтобы работа
комиссии спортсменов была максимально эффективной», - сказала Инсинбаева
ТАСС.
Напомним, российская спортсменка была представлена в качестве нового члена организации в августе текущего года. За включение двукратной олимпийской чемпионки проголосовали 45 членов организации, 23 выступили против, двое воздержались.Ранее за назначение российской спортсменки поддержало 1365 спортсменов. До Исинбаевой в этой комиссии Россию представлял четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.