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Кит Лэнгфорд: Мы разбираем «Дарушафаку», но понимаем, что Блатт преподнесет что-то новое

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд рассказал, чего ждет от матча Евролиги с «Дарушафакой», которую тренирует бывший главный тренер сборной России и «Кливленда» Дэвид Блатт.

«С Блаттом нам нужно быть готовым просто ко всему. Мы разбираем игру соперника, находим закономерности, но понимаем, что в матче он преподнесет что-то новое.

Тренер Блатт хорошо ищет игроков. Но люди из баскетбольного мира хорошо знают Брэда Уономейкера, Джеймса Андерсона, Маркуса Слотера. У них есть хорошие исполнители. Это опасная команда. Она типична для Блатта в том плане, что очень атлетичная. Здесь собраны высокие игроки, которые могут выступать на нескольких позициях», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Лэнгфорда.

Отметим, что в сезоне 2011/2012 Лэнгфорд играл под руководством Блатта в «Маккаби».

Напомним, матч УНИКС – «Дарушафака» пройдет во вторник в Казани. Начало – 19:00 (мск).

Матч

УНИКС - Дарушафака

Место и дата

25 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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