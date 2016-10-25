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Андрей Червиченко: Для меня удивительно, почему Федун за 15 лет не может разобраться в небольшом футбольном клубе из 20 человек

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает нынешнего владельца красно-белых Леонида Федуна хорошим бизнесменом.

- Леонид Федун – очень хороший специалист в плане зарабатывания денег. Были времена, когда на проектах с финансами он зарабатывал больше, чем компания зарабатывала в проектах на нефти и нефтепродуктах. Тем для меня удивительнее, почему он за 15 лет не может разобраться в небольшом футбольном клубе из 20 человек. Да, был проект «Золотой граммофон», но футбольный клуб – совсем другое. Здесь не бывает такого, чтобы золотые трусы вышли, поверещали и получили статуэтку. В футболе так не выигрывают. Здесь что-то вроде карт: присутствует и обман, и блеф, и подлость. К тому же вокруг огромное число проходимцев, потому что деньги-то какие. Я как-то считал, что в нашем футболе крутится около двух миллиардов долларов ежегодно, - цитирует Червиченко «Матч ТВ». 

Напомним, что Федун является президентом «Спартака» с 2003 года. При нем красно-белые пять раз становились серебряными призерами чемпионата России и три раза выигрывали Суперкубок страны. 

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