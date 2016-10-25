«Динамо» обменяло Осипова в «Авангард» на Кутейкина

«Динамо» и «Авангард» провели обмен защитников. Александр Осипов продолжит карьеру в Омске, а Андрей Кутейкин стал игроком бело-голубых.

В нынешнем сезоне 27-летний Осипов сделал две голевые передачи в 13 матчах регулярного чемпионата, на счету 32-летнего Кутейкина 6 (1+5) очков в 20 матчах за «ястребов».

Напомним, ранее в КХЛ Осипов играл в «Амуре», «Атланте», СКА и «Ак Барсе». «Динамо» станет четвертым клубом Кутейкина в КХЛ после «Салавата Юлаева», СКА и «Авангарда».